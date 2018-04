Caminhadas quase diárias e lembranças "Pobre, São Paulo/ Pobre paulista", diz uma das mais famosas canções do Ira!, grupo que era integrado pelo músico paulistano Edgard Scandurra. Prestes a completar 50 anos, pai de quatro filhos e envolvido em vários projetos paralelos, intensificados com o fim da banda, em 2007, Scandurra elege o Parque do Ibirapuera como seu recanto favorito em São Paulo.