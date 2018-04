Câmeras vão vigiar nível e situação de 18 dos 19 piscinões O prefeito Gilberto Kassab (DEM) prometeu equipar, até o fim do mês, 18 dos 19 piscinões da cidade com câmeras que exibem imagens da situação dos reservatórios em tempo real. O objetivo é fiscalizar melhor a limpeza e a manutenção dos piscinões e o aumento do nível de água durante as chuvas. As imagens serão transmitidas pela internet e poderão ser acessadas por qualquer um.