Câmeras vão monitorar travessia de balsas A Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) anunciou que as travessias litorâneas vão operar com sistema de monitoramente eletrônico até o fim do ano. A modernização visa a facilitar a operação no embarque e desembarque. O sistema será gerenciado do centro de controle do Guarujá, no litoral sul. A Dersa controlará a espera nas filas por meio de 60 câmeras, que ainda vão fazer a verificação das placas dos veículos.