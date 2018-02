Câmeras vão ficar do lado de fora do Parque do Ibirapuera

A Prefeitura vai instalar 11 câmeras para monitorar os acessos do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, além de todo o entorno da área verde de 1,5 km². Nove equipamentos ficarão em mastros de até 60 metros de altura ou em postes fora da área verde, próximos de portões. Dois estarão no topo dos prédios da Bienal e do antigo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

A empresa ganhadora da licitação é subsidiária da Telefônica. Ela já foi contratada e tem de entregar tudo pronto em até três meses. O anúncio foi feito quarta-feira, em reunião do Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera (CGPI) convocada pelo secretário Municipal de Segurança Urbana, Edson Ortega.

A administração municipal optou por usar poucas câmeras e distribuí-las quase todas fora da área do Ibirapuera. "Experiências no mundo todo mostraram que frequentadores de parques têm de ter a privacidade preservada", explicou Ortega. "Administrações de Madri, Nova York, Londres e Moscou, por exemplo, tiveram muitos problemas de invasão de privacidade."

Segundo o secretário, são câmeras especiais, de altíssimo alcance, com capacidade para visualizar imagens a até 2 mil metros de distância, com zoom que permite identificar até a placa de veículos. O equipamento ainda tem giro de 360 graus e permite a instalação de sistema de áudio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Não precisam que um operador fique de olho nas telas. Uma vez ocorrido um fato, elas lançam um alarme para a central, que visualiza o problema e, se preciso, aciona a base automaticamente", observou Ortega.

As imagens serão transmitidas do parque para a central de telecomunicações e de vídeo monitoramento da secretaria, que faz o patrulhamento do Ibirapuera com uma empresa privada. Quando houver necessidade, as Polícias Militar e Civil também poderão operar as câmeras.

Cooper. Haverá placas nos trechos que estarão sendo monitorados pelas câmeras. Ficou de fora do alcance das lentes a pista de cooper, por ter árvores que impossibilitam a colocação dos equipamentos. A administração estuda a extensão do monitoramento para a Praça da Paz e a área da Marquise.

Fiscalização por GPS

Os GCMs vão passar a patrulhar o parque com rádio digital e GPS. Quando houver uma ocorrência, os guardas que estiverem mais próximos do local serão acionados via rádio.