Câmeras ajudam na segurança de Ilhabela a partir desta sexta

Para reforçar a segurança dos turistas durante a alta temporada de verão, começam a funcionar na próxima sexta-feira, 19, as câmeras de monitoramento instaladas em Ilhabela. A cidade vai ficar mais vigiada, principalmente em pontos onde a freqüência de turistas é mais intensa. A Central de Sistema de Monitoramento de Segurança de Ilhabela vai funcionar na Barra Velha. Veja também: Dicas no Blog do Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Com a implantação desse sistema de monitoramento urbano, foram instaladas, nove câmeras de segurança na cidade, em locais estratégicos, como na entrada da cidade (saída da balsa). Com esse sistema, as ações integradas serão intensificadas e a identificação de veículos e pessoas em atitudes suspeitas agilizadas. As nove câmeras, sendo duas chamadas de "tagarelas", espalhadas pelo município irão permitir monitoramento 24 horas e as imagens serão gravadas. A capacidade de alcance das câmeras é de 400 metros. Saiba onde estão as câmeras: - Entrada da cidade - na saída da balsa; - Praça da Rotatória (Barra Velha); - Av. Princesa Isabel - Rua Benedito A. Sampaio (Fórum); - Av. Princesa Isabel - Rua Dois Coqueiros (Posto Hudson); - Av. Princesa Isabel - Rua Irene R. Barbosa (Supermercado Frade); - Av. Almirante Tamandaré - Av. Dos Bandeirantes; - Av. Pedro P. De Moraes - Rua Ubatuba; - Rua Dr. Carvalho - Rua Washington Luis); - Rua da Padroeira - Rua São Benedito.