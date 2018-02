Câmera no banheiro dá R$ 5 mil de indenização O Tribunal Superior do Trabalho (TST) concedeu indenização por danos morais de R$ 5 mil a um empregado da Guarda Municipal de Americana. Ele entrou na Justiça por causa da instalação de uma câmera de vídeo no banheiro. Segundo a Guarda, o equipamento foi instalado para garantir a integridade física dos empregados. Outros 400 processos semelhantes tramitam na Justiça.