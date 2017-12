Câmera de rua flagra ação de estuprador em Guarulhos

SÃO PAULO - Uma câmera de segurança de rua flagrou a ação de um estuprador na madrugada deste sábado, 11, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O homem saiu de um carro de cor prata e capturou a vítima, que tentou correr, na rua. O vídeo foi exibido pelo programa Fantástico, da Rede Globo.

Quando a mulher notou a ação do criminoso, ela tentou fugir, mas foi capturada em menos de um minuto. A imagem mostra o homem voltando ao veículo enquanto carrega a vítima. O estupro ocorreu por volta das 4:00.

De acordo com o programa, a vítima contou à Polícia que foi levada a uma rua deserta de terra que fica a cinco minutos do local onde foi pega.

(Crédito: Fantástico/Rede Globo)

Ela afirmou à reportagem do Fantástico que o criminoso a ameaçou pedindo silêncio. "Se não ficar quieta, vou te enforcar aqui. Eu vou te matar enforcada mesmo, porque não vale a pena gastar bala com você", teria dito o homem. Ainda de acordo com a vítima, havia outros sapatos femininos no carro, o que indicaria que ela não foi a primeira.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Guarulhos já registrou neste ano, até maio, 121 casos de estupro.