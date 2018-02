Camelôs: SP vai recorrer de liminar

A juíza Carmen Cristina Teijeiro e Oliveira definiu como "desumano" o tratamento dado pela atual gestão aos ambulantes. "É evidente que entendemos com naturalidade qualquer divergência que existe. Essa é a essência da democracia", disse Kassab.

No dia 19, foram revogadas as licenças dos 470 vendedores que ainda trabalhavam no centro, dando um mês de prazo para eles desocuparem as calçadas. A medida atinge deficientes físicos e idosos, que a Prefeitura quer pôr em feiras livres. / A.R.