Camelôs são detidos com 5 morteiros Pela 5ª madrugada seguida, a Polícia Militar teve de intervir nas ruas do Brás, após protestos de camelôs. Por volta das 3h30 de ontem, cinco morteiros foram encontrados com quatro ambulantes na Rua Oriente. O quarteto foi detido. Às 10h30, cerca de 600 ambulantes irregulares bloqueavam o acesso à Rua São Caetano pela Avenida do Estado. Segundo a PM, o protesto era pacífico. / RICARDO VALOTA E MARCELA GONSALVES