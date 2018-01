Camelôs provocam tumulto na Rua 25 de Março

Um grupo de vendedores ambulantes entrou em confronto com guardas civis metropolitanos na manhã desta quinta-feira, 12, contra a fiscalização iniciada por volta das 9 horas, na Rua 25 de Março, região central de São Paulo. Algumas pessoas foram detidas, segundo a GCM.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana, durante a operação de combate ao comércio irregular de mercadorias os ambulantes começaram a jogar pedras e ovos nos agentes. Por causa do tumulto, a Polícia Militar e a Força Tática foram acionadas. Não há informações sobre feridos.

Devido à aproximação do Natal, quando aumenta o número de consumidores, cresce o número de camelôs circulando pelas ruas da região da 25 de Março. Para manter a ordem e a segurança, desde o início do mês houve um acréscimo de guardas no local, de 80 para 120. Em dezembro, o número pode chegar a 180 guardas.