SÃO PAULO - Cerca de 60 vendedores ambulantes estavam reunidos em frente á prefeitura de são Paulo, no fim da manhã desta segunda-feira, 21, protestando por melhorias nas condições de trabalho, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). grupo estava na calçada do Viaduto do Chá, no Centro da cidade, e não atrapalhava o tráfego no local, de acordo com a CET.