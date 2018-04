Camarote extra pode ter causado afundamento de palco em Varginha

SÃO PAULO - Parte do piso de um palco afundou por volta das 3 horas da madrugada deste domingo,16, em Varginha (MG) durante a apresentação da dupla Guilherme e Santiago, no Festival de Música Sertaneja da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, na parte do palco que afundou tinha sido instalado um camarote com capacidade para 10 pessoas, mas na hora do acidente tinha mais de 40 convidados.

Dessas 40 pessoas, pelo menos 20 ficaram levemente feridas e foram encaminhadas ao Hospital Bom Pastor, mas já foram liberadas. O Festival, que era realizado desde quinta-feira, no estacionamento de um parque de exposições de Varginha, estava sendo assistido por mais de 8 mil pessoas.

De acordo com o sargento Paulo Afonso Ferreira, o projeto original do evento não incluía camarotes no palco, o que pode ter causado o acidente, já que foram montados dois camarotes sobre o palco.