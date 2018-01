Camarote desaba em show de sertanejo no interior de São Paulo e deixa 27 feridos

SOROCABA - Um camarote da estrutura montada para a Festa do Peão de Boiadeiro de Arandu, no interior de São Paulo, desabou e deixou 27 pessoas feridas, na madrugada deste domingo (19). O acidente aconteceu durante a apresentação da dupla sertaneja Fiduma & Jeca, por volta de 1h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura superior da ala reservada aos camarotes, lotada no momento do acidente, cedeu e caiu sobre as pessoas que estavam na parte inferior. Houve um princípio de pânico e o show da dupla foi encerrado.

Em razão do grande número de feridos, as ambulâncias que estavam no local não deram conta e cidades da região deslocaram viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o socorro. Conforme os bombeiros, 13 pessoas receberam atendimento no Pronto-Socorro de Arandu e outras 14, com fraturas nas pernas, braços e costelas, foram levadas na Santa Casa de Avaré. Duas vítimas, uma delas com fratura exposta na perna, outra com suspeita de fratura na vértebra, permaneciam internadas na manhã deste domingo.

O jornalista Marcello Ribeiro, do site Avaré Urgente, estava no local e conta que a estrutura dos camarotes balançava muito. “Eu estava no setor inferior e desde o início tinha notado que o camarote se movimentava para frente e para trás. De repente a estrutura veio abaixo, gerando muito pânico e correria.” Segundo ele, as pessoas que estavam na parte superior ficaram sem acesso às escadarias e, com medo que o restante da estrutura desabasse, muitas pularam de uma altura de quase quatro metros.

A festa, organizada pela prefeitura, começou no dia 15 e se encerraria neste domingo. Da programação prevista para o encerramento, apenas o desfile de cavaleiros foi mantido.