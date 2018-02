Camarote cai e 35 ficam feridos no Anhembi

Testemunhas contam que a estrutura cedeu durante a terceira música, por volta das 20h20. Cerca de mil pessoas estavam no camarote. "Foi tudo muito rápido e assustador. Caiu só a parte que a gente estava e logo as pessoas começaram a correr e puxaram a gente de lá", disse Juliana Gonçalves, de 20 anos. Ela estava no camarote com a amiga Bruna Alexandre, de 24, que fraturou o pé. Elas disseram que a estrutura balançava muito, desde o início do show do Exaltasamba, às 15h.

Os bombeiros enviaram sete viaturas para o local, mas nenhuma pessoa teve ferimentos graves. Todas as vítimas foram atendidas no próprio ambulatório do evento.