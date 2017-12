Câmara vai receber novo projeto com mudanças viárias Alvo dos questionamentos do TCM e dos vereadores, o secretário adjunto de Obras, Marcos Penido, admitiu que o governo ainda vai enviar à Câmara um projeto com as alterações viárias na região onde o túnel até a Imigrantes será construído. Penido, que antes falava no início das obras em agosto, prefere agora não falar mais em prazos. "Os aperfeiçoamentos têm o objetivo de chegar a um produto que contemple o quer quer o TCM."