Câmara vai avaliar venda de terrenos O prefeito Gilberto Kassab (sem partido) enviou ontem à Câmara Municipal dez projetos de lei que pedem autorização para a venda de terrenos da Prefeitura. A lista, antecipada pelo Estado há duas semanas, inclui o quarteirão de 20 mil m² do Itaim-Bibi, as usinas de asfalto da Barra Funda e de Santo Amaro e imóveis na Marginal do Pinheiros, na Mooca e no Pari.