Câmara só vota 1 projeto em todo o mês A Câmara Municipal adiou pela terceira semana consecutiva a realização de sessão extraordinária para votar 20 projetos de vereadores e do Executivo. Por causa da morte do senador Romeu Tuma, as sessões de ontem e de hoje foram adiadas. Nos últimos 30 dias, os 55 parlamentares paulistanos votaram apenas uma proposta em plenário.