Câmara quer revogar obras na região do Itaquerão A Câmara Municipal estuda revogar a lei, aprovada há três semanas, que autorizou a construção de duas avenidas em Itaquera, zona leste de São Paulo. As obras, previstas como parte do pacote viário na região do futuro estádio do Corinthians, teriam início após o dono de um terreno doar parte do seu imóvel, de 25 mil metros quadrados, avaliado em R$ 35 milhões.