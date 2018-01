Câmara quer CPI para apurar gás em shopping A Câmara de São Paulo quer abrir uma CPI do Shopping Center Norte para apurar relato da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) sobre a presença de gás metano no interior do prédio comercial. O pedido foi do vereador Adilson Amadeu (PTB), recebeu a adesão de 31 dos 51 vereadores e deve ser avaliado na terça. No caso, o Center Norte já foi multado três vezes pela Cetesb.