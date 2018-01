Câmara não deve votar Plano Diretor Os vereadores de São Paulo não entraram em acordo para colocar o novo Plano Diretor em votação. Dos 55 parlamentares, 17 faltaram a uma audiência fechada, realizada ontem, na presidência da Câmara Municipal. As lideranças decidiram formar comissão com um integrante de cada partido para desenvolver um projeto substitutivo até 4 de maio. O projeto em trâmite no Legislativo desde 2007 estabelece novas diretrizes ao crescimento da cidade.