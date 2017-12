Câmara Municipal de São Paulo aumenta o consumo de água

Atualizada às 23h08

SÃO PAULO - A Câmara Municipal de São Paulo está entre os 833 endereços de órgãos municipais que tiveram aumento no consumo de água. Esses prédios representam 27% dos 3.128 endereços ligados à Prefeitura de São Paulo. Desse total, 1.510 locais (48%) tiveram redução maior que 20% no consumo de água. Nos outros 785 endereços (25%), a diminuição foi de até 20%.

Um ranking com as informações de gasto e economia de água, obtido pelo Estado, foi encaminhado a gestores municipais na semana passada. No documento, novembro é o mês usado como referência para calcular o consumo. A comparação é feita com a média de gasto entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2014. Esse critério de comparação consta em ordem interna da Prefeitura que determina economia de 20%. A determinação foi publicada no Diário Oficial em 14 de janeiro.

Entre os órgãos que registraram aumento no consumo estão o gabinete do secretário municipal de Educação e o Estádio do Pacaembu. Até mesmo cemitérios, como o da Consolação e o de Vila Formosa, tiveram gasto maior.

Na Câmara, o hidrômetro do Palácio Anchieta registrou aumento de 20%, de acordo com o critério da Prefeitura. O gasto foi de 2.047 metros cúbicos de água em novembro, enquanto a média de referência era de 1.708 metros cúbicos. Outro registro da Câmara, do chamado edifício-garagem, teve um salto de mais de 430%. Gastou em novembro 196 metros cúbicos ante a média de 37 metros cúbicos.