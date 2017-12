Câmara Municipal aprova projeto que dá nome de rua a pai de vereador do PSB

SÃO PAULO - Em votação simbólica realizada na noite de terça-feira, 19, os vereadores da capital paulista aprovaram, em meio a cerca de 70 projetos, um texto de autoria do vereador Camilo Cristófaro (PSB) que batiza uma rua do Canindé, na região do Pari, centro da cidade, com o nome do pai do parlamentar. A Rua das Olarias passará agora a se chamar "Ruas das Olarias - Coronel Camilo Cristófaro Martins".

O texto foi aprovado em segunda votação, e será levado à sanção do prefeito João Doria (PSDB). Cristófaro negou ser ele o autor do projeto, registrado nos sistemas da Câmara como sendo de sua autoria.

"Acho que é totalmente justo. A Rua das Olarias é desde 1886, 120 anos. A olaria de tijolos era do meu avô. Por isso que foi criada a Rua das Olarias. Acho que o nome Coronel Camilo Cristófaro Martins é justo pela rua. Ele nasceu lá, meus avós nasceram lá, meu bisavô que criou a Rua das Olarias. Acho que é o mais justo que eu posso oferecer para um coronel da Polícia Militar de São Paulo. Acho que, mais do que isso, impossível", disse.

"Não sei qual é o crime. Inclusive mantive o Rua das Olarias. Ele mudou a região", completou.

O Dicionário de Ruas da Cidade de São Paulo, mantido pela Secretaria Municipal de Cultura, informa que a Rua das Olarias tinha esse nome porque era uma "denominação de origem popular sugerida pela existência de olarias no local".