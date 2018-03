Câmara Municipal apresenta novo site, mas sem prazo para entrar no ar

O novo site da Câmara Municipal de São Paulo foi apresentado ontem em cerimônia oficial, mas sem prazo para entrar no ar. Apesar de prometer novas funcionalidades - como mostrar as presenças e votações de cada vereador e abrir espaço para a interação com os cidadãos -, a ferramenta não pôde ser testada pelo público. "Vamos receber os softwares e aplicativos prontos da Prodam (empresa de tecnologia) em meados de outubro e espero que até o fim do mês 80% já esteja funcionado", disse o vice-presidente da Câmara, vereador Dalton Silvano (PSDB). O novo site foi motivo de polêmica desde o início do ano, quando a Casa contratou por R$ 17 milhões uma agência de publicidade para melhorar sua comunicação institucional - projeto que inclui o novo site.