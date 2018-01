Câmara federal instala comissão A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para averiguar o caso dos cachorros retirados por ativistas do Instituto Royal, em São Roque. Coordenador do grupo, o deputado Protógenes Queiroz (PC do B-SP) já esteve no local e comparou a situação dos cães a um "campo de concentração nazista", por causa dos maus-tratos. Relator da comissão, o deputado Ricardo Tripoli (PSDB-SP) diz que serão investigados outros institutos que tenham relação com o Royal.