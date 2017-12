Câmara deve ser desocupada, decide Justiça

O desembargador Fernando Fernandes, da 13.ª Câmara Cível do TJ-RJ, avaliou que "não há necessidade (...) de se ocupar os recintos do prédio público (...), passando a morar no local, que não está preparado para tanto". Ele destacou que o grupo tem livre acesso ao local, no horário de funcionamento da Casa.

Os manifestantes querem a troca de quatro dos cinco integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os contratos da prefeitura com as empresas de ônibus coletivo.