Câmara de SP desiste de votar reforma da previdência neste semestre

SÃO PAULO - Sob forte pressão dos servidores públicos e sem votos suficientes no plenário, o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (DEM), retirou da pauta de votação o projeto de reforma da previdência municipal. A apreciação do texto vai ficar para o segundo semestre. Anunciada na noite desta terça-feira, 27, a decisão decreta uma dura derrota política ao prefeito João Doria (PSDB), que queria aprovar a reforma até o 6, quando vai deixar a Prefeitura para concorrer a governador nas eleições de outubro.

+++ Doria aumenta piso e recua em alíquota extra para aprovar reforma da previdência municipal

Segundo o presidente da Câmara, o projeto será retirado da pauta por 120 dias para que seja criada uma comissão especial de estudos no Legislativo para discutir uma nova proposta. O projeto da gestão Doria previa o aumento da alíquota sobre o salário dos servidores de 11% para 14%, alegando que a previdência municipal possui um rombo de R$ 4,7 bilhões, valor que é coberto com dinheiro retirado do Orçamento da Prefeitura.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Servidores municipais protestam contra reforma na previdência em SP

A desistência do projeto foi anunciada após várias tentativas da gestão Doria para tentar alcançar o número mínimo de 28 votos, entre os 55 vereadores. Desde a semana passada, a Prefeitura veicula propaganda na TV defendendo o projeto e dizendo que, com a reforma, sobraria mais dinheiro para investir na construção de creches e unidades de saúde.

+++ Ato contra previdência de SP acaba com 3 feridos

No início da tarde, o prefeito convocou a imprensa para anunciar que havia retirado do projeto a alíquota suplementar de 5%, que elevaria a contribuição para até 19% e ainda um aumento de 24% do piso salarial do funcionalismo municipal - de R$ 1.132 mil para R$ 1,4 mil -, o que beneficiaria 10 mil servidores. Esse reajuste, segundo o prefeito, estava condicionado à aprovação da reforma.

O recuo, contudo, não surtiu o efeito esperado na Câmara. Durante todo o dia o líder do governo na Casa, João Jorge (PSDB), tentou conseguir votos nos gabinetes, mas não conseguiu apoio nem dentro da bancada tucana. Em uma reunião convocada por ele para fechar questão sobre a reforma, apenas quatro dos oito vereadores da sigla foram, inviabilizando a reunião por falta de quórum.

Segundo Jorge, o governo tinha 28 votos cravados até segunda-feira, mas alguns vereadores do PRB e do PSD, que compõem o G-17, grupo de parlamentares que negociam apoio projeto a projeto, mudaram de ideia. O que mais pesou na decisão foi a pressão dos servidores principalmente sobre políticos que serão ou terão parentes candidatos a deputado na eleição de outubro.

"Pelo governo, a gente tentaria até o fim. Essa foi uma decisão da presidência (Milton Leite) e do líder do governo, após ouvir o apelo dos vereadores que são contrários e até dos que são favoráveis, mas pediram mais tempo. Não tínhamos maioria consistente, infelizmente. O maior derrotado é a cidade de São Paulo, que não pode desistir da reforma para não virar um Rio de Janeiro", disse João Jorge.

Em nota, a gestão Doria reafirmou "sua mais profunda convicção de que a reforma da previdência dos servidores municipais é necessária". Segundo o texto, a cidade "não pode seguir retirando recursos de áreas essenciais, como saúde, educação, segurança e habitação, para cobrir um rombo que no ano passado foi de R$ 4,7 bilhões e neste ano vai chegar a R$ 5,8 bilhões". A Prefeitura ainda disse respeitar a autonomia da Câmara e ter feito sua parte, ao defender a responsabilidade fiscal.

Fim da greve. A desistência foi comemorada pelos servidores que lotaram as galerias do plenário e pelas centenas de funcionários que acompanhavam a sessão do lado de fora, com cinco caminhões de som, desde a manhã desta terça. Após o anúncio feito pelo presidente da Câmara, os professores municipais decidiram em assembleia encerrar a greve iniciada pela categoria no dia 8 de março por causa da reforma da previdência proposta por Doria.