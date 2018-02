Câmara de SP proíbe entrada com chinelo ou bermuda

SÃO PAULO - Em mais uma medida para restringir o acesso às suas dependências, a Câmara Municipal de São Paulo proibiu a entrada de pessoas trajando shorts, bermudas ou chinelos no Palácio Anchieta, no centro da cidade. A ordem interna foi transmitida nesta quarta-feira, 6, aos funcionários da Casa.

Segundo o setor de Recursos Humanos, policiais militares vão barrar qualquer pessoa que tentar entrar na Casa com as vestimentas vetadas. No início do ano, a chefia de gabinete da Presidên cia já havia proibido a distribuição de café no primeiro andar. E as mudanças não devem parar por aí. Estão em estudo regras mais rígidas de segurança, como instalação de detectores de metal nas entradas na Casa.