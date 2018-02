Câmara de SP é alvejada por quatro disparos A fachada do Palácio Anchieta, sede da Câmara Municipal de São Paulo, foi alvejada por quatro tiros na madrugada de sexta para sábado da semana passada. Os disparos atingiram as paredes de vidro do térreo, quebrando vidraças. Nenhum funcionário da Câmara foi atingido - naquele horário, apenas seguranças estavam trabalhando. A Câmara está em recesso, sem sessões legislativas.