Câmara de São Paulo aprova uso de táxi compartilhado

SÃO PAULO - Os vereadores de São Paulo aprovaram nesta terça-feira, 9, em votação definitiva, a regularização do táxi compartilhado. O projeto de lei, de autoria dos vereadores Laércio Benko (PHS) e Ricardo Young (PPS), prevê a criação de rotas definidas a serem compartilhadas por, no mínimo, dois passageiros e, no máximo, o limite de acompanhantes estipulado por cada modelo de carro.

As linhas criadas por esse sistema deverão funcionar de segunda a sábado, das 6h à meia-noite, e deverão obrigatoriamente sair de estações de metrô, trem, terminais de ônibus e polos geradores de viagens, como centros comerciais.

Para virar lei, a proposta deve agora ser sancionada pelo prefeito Fernando Haddad (PT).