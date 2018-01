Câmara de São Paulo aprova multa para xixi na rua

SÃO PAULO - A Câmara Municipal de São Paulo aprovou na noite desta quarta-feira, 29, em primeira votação, o projeto de lei que estabelece multa a quem for pego fazendo xixi nas ruas da capital, especialmente em grandes eventos, como no carnaval. De autoria do vereador Caio Miranda (PSB), a proposta ainda precisa passar pelo plenário mais uma vez e ser sancionada pelo prefeito João Doria (PSDB) para virar lei.

Ao todo, os vereadores aprovaram 41 projetos, todos de autoria do Legislativo. A lista inclui uma proposta do vereador petista Reis que denomina a extensão da Avenida Chucre Zaidan até a Rua Laguna, na zona Sul, como Avenida Dona Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, que morreu em fevereiro. Apenas o vereador Fernando Holiday (DEM) declarou posição contrária durante a votação, que foi simbólica.

Também foi aprovado projeto que promete aprimorar a legislação para evitar casos de corrupção no poder público municipal, de autoria de José Police Neto (PSD), entre outros. Não houve acordo entre as bancadas partidárias para votação de projetos do Executivo.