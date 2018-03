Câmara dá 1º aval ao fim dos bailes funk A Câmara aprovou ontem, em primeira votação, projeto de lei que proíbe bailes funk nas ruas da capital. A proposta é do coronel Álvaro Camilo (PSD), ex-comandante da PM, e de Conte Lopes (PTB), ex-capitão da Rota. O projeto tem apoio até de lideranças do PT, apesar de o prefeito Fernando Haddad (PT) ter sinalizado ser contrário à proibição. Camilo e Lopes defendem o uso de policiais militares da Operação Delegada no combate a bailes funk e ao consumo de álcool nas lojas de conveniência.