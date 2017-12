Câmara dá 1º aval a 100 vagas de auditor A Câmara Municipal aprovou nessa quinta-feira, 12, em primeira discussão, a criação de 100 vagas de auditor fiscal municipal. Na justificativa do projeto, a Prefeitura alega que a criação dos cargos é necessária, por causa do "crescimento da demanda, especialmente em virtude da expansão do número de contribuintes".