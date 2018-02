Câmara: crítica rende suspensão para jornalista

Nota do blog publicada em 7 de dezembro de 2010, do qual Huertas é o responsável, comparava parlamentares aliados do então presidente Antonio Carlos Rodrigues (PR), incluindo a bancada do PT, ao Comando Vermelho, facção criminosa do Rio. A nota comentava reportagem do Estado sobre agressão do vereador Adilson Amadeu (PTB) contra Marcelo Aguiar (PSC), acusado de trair o "centrão" para apoiar candidatura à presidência de José Police Neto (PSD). O texto dizia que a Câmara precisava de "polícia pacificadora".

Logo após a nota, José Américo (PT) pediu sindicância contra o jornalista. Procuradores o inocentaram em março, mas ontem Dalton Silvano (PV), Ítalo Cardoso (PT) e Toninho Paiva (PR) decidiram pela punição.