Câmara cria subcomissão para analisar limpeza urbana em SP

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira, 16, a criação de uma subcomissão temporária para analisar a execução dos contratos firmados pela Prefeitura com as concessionárias que fazem a coleta de lixo e o serviço de varrição no município. O grupo atuará por 120 dias e será integrado por seis vereadores, que se reunirão às quartas-feiras, às 10h.

No documento de criação, os parlamentares argumentam que a criação da subcomissão se deve às noticias veiculadas nos últimos dias referentes ao corte de 20% das verbas orçamentárias em relação ao serviço de varrição e as falhas no cumprimento das planilhas relacionadas ao serviço. Integram o grupo os vereadores Gilson Barreto (PSDB), Roberto Tripoli (PV), Arselino Tatto (PT), Adilson Amadeu (PTB), Aurélio Miguel (PR) e Milton Leite (DEM).