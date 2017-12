Câmara cria programa de reúso de água em lava-rápidos de SP

SÃO PAULO - A Câmara Municipal aprovou na noite desta terça-feira, 10, um pacote com 39 projetos de lei apresentados por vereadores.

Na lista está, por exemplo, a proposta que cria o programa de reúso de água em postos de gasolina e lava-rápidos da cidade, proíbe o uso de cães por empresas de segurança, exige a instalação de monitores em toda a frota de ônibus com informações sobre itinerários e ainda que veta a exposição de revistas ou propagandas diversas, com conteúdo erótico, em bancas de jornal.

Na área esportiva, os parlamentares ainda aprovaram, de maneira simbólica, a reserva obrigatória de espaço comum para torcedores de times adversários em partidas realizadas no Município. Por fim, autorizaram a mudança de nome de um trecho da Rua Turiassú para Rua Palestra Itália. Com exceção das leis que vetam revista pornográfica em bancas e que proíbem empresas de vigilância de usar animais, os demais projetos seguem para sanção do prefeito Fernando Haddad (PT).