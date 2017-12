Câmara colhe assinaturas para 'convidar' Alckmin e Haddad para falar sobre crise da água

Na primeira sessão parlamentar do ano, iniciada às 15h desta terça-feira, 3, uma lista distribuída pela liderança do PT aos demais vereadores da Casa buscava somar 28 assinaturas para convidar o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o prefeito Fernando Haddad (PT) a prestar esclarecimentos sobre o enfrentamento da crise. Nesta terça, Alckmin afirmou que adotará o racionamento de água se for necessário e o novo secretário da Cultura, Nabil Bonduki, disse que a Prefeitura não suspenderá o carnaval por causa da crise.

Por volta das 16h50, o requerimento contava com o apoio de 30 parlamentares - além dos petistas, representantes do PV, PR, PMDB, PROS, DEM, PSD e PTB já haviam assinado o documento, que não tem força de convocação. "Já conversei com o prefeito sobre essa possibilidade e ele topa vir, sim, para contar as medidas que está tomando na cidade em relação à economia nos equipamentos públicos", disse o vereador Alfredinho (PT).

De acordo com o líder do partido na Casa, "a intenção não é politizar o tema", mas informar a população das ações tomadas pelo poder público durante a crise hídrica. Representantes do PSDB, no entanto, resistem à ideia.

"A Câmara quer trazer o governador aqui a título do quê? Se a intenção é obter alguma informação mais técnica é preciso chamar um técnico, não o governador do Estado. Do mesmo modo, não faz sentido trazer o prefeito aqui para falar sobre o problema hídrico", disse o líder do partido, Andrea Matarazzo.

A proposta da liderança do PT é ouvir Alckmin e Haddad no mesmo dia, em uma sessão plenária especial, aberta ao público. O convite deverá ser encaminhado nos próximos dias pelo presidente da Casa, Antonio Donato (PT).