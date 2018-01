Câmara cede senha de internet para sem-teto acampados

SÃO PAULO - Os sem-teto que acampam dentro e fora da Câmara Municipal tiveram acesso nesta terça-feira, 24, a duas senhas para uso de wi-fi - uma delas chegou a ser exposta no painel eletrônico do plenário após o término da sessão. Com o empréstimo, parte dos funcionários ficou sem poder utilizar o serviço, que foi restabelecido por volta das 15h.

Durante a noite, o uso da internet distraiu cerca de 50 manifestantes que dormiram nas galerias do plenário. Eles também receberam um lanche oferecido pelo vereador Calvo (PMDB). "Foi pão com queijo e mortadela", disse Zelídio Barbosa, de 36 anos. Acompanhado da mulher, Karla Lima, de 28, ele dormiu no chão. "Vamos ficar hoje também e quanto tempo for necessário até que se vote o Plano Diretor."

A previsão é que o projeto que reordena o crescimento da cidade pelos próximos 16 anos seja votado até o fim da semana. Representantes da oposição, no entanto, afirmam que a proposta será levada a plenário só no segundo semestre.