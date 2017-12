Câmara avaliza ação com laudo Nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação da internação involuntária. O procedimento terá como base laudo médico e poderá ser realizado com pedido da família, responsável legal ou autoridade de servidor público da área de saúde ou assistência social. A proposta de internação compulsória, determinada por processo judicial, foi retirada do texto.