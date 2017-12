Câmara autoriza cães e gatos nos ônibus de SP

SÃO PAULO - A Câmara Municipal de São Paulo aprovou na tarde desta quarta-feira, 11, em segunda votação, projeto de lei que autoriza o transporte de cães, gatos e outros animais domésticos nos ônibus municipais. A proposta de autoria do vereador da base governista David Soares (PSD), que tem apoio de ONGs protetoras de animais, segue agora para sanção do prefeito Fernando Haddad (PT).

Hoje só são permitidos cães guias para deficientes nos ônibus e no Metrô. Quem fez o encaminhamento favorável à votação do projeto foi o vereador Roberto Tripoli (PV), autor da proposta que criou em 2012 o primeiro hospital público para cães na capital, no Tatuapé, na zona leste.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Isso facilita o deslocamento da população da periferia nos finais de semana, para se divertirem. Muitas pessoas deixam de sair de casa no final de semana porque não querem deixar seus animais em casa", afirmou Tripoli.

A proposta aprovada nesta quarta autoriza o transporte de animais com até 10 quilos. O dono do animal também terá de apresentar ao cobrador certificado de que a vacinação do animal está em dia.

Na sessão desta tarde, os vereadores também aprovaram em segunda e definitiva votação novas regras para a poda de árvores em São Paulo. O projeto assinado por nove dos 55 parlamentares define que o subprefeito não precisa mais assinar o laudo do engenheiro agrônomo que autoriza a poda ou corte de vegetação.

Os vereadores também aprovaram, em segunda discussão, proposta que dá desconto de IPTU para prédios comerciais que mantêm áreas ajardinadas no térreo ou último andar.