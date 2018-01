Câmara aprova projeto que paga ciclista em SP

A Câmara Municipal aprovou nesta quarta-feira, 24, em votação definitiva, projeto de lei que propõe recompensar financeiramente o paulistano que trocar o carro ou o ônibus pela bicicleta, por meio da criação do bilhete mobilidade. Desenvolvida pelo vereador José Police Neto (PSD) em parceria com a Prefeitura, a proposta prevê a concessão de créditos a quem fizer parte do percurso diário de bike.

Eles serão calculados de acordo com a distância, o local e o horário percorridos, e poderão ser resgatados em dinheiro ou consumidos em uma rede credenciada de serviços.

A ideia é estimular o uso da bicicleta como meio de locomoção e integrar os diferentes tipos de modais. O projeto deve valer a partir de 2017.