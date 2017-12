Câmara aprova pacote contra desperdício de água em São Paulo

SÃO PAULO - A Câmara Municipal aprovou na noite desta quarta-feira, 18, um projeto de lei que estabelece uma série de obrigações à Prefeitura com a intenção de combater o desperdício de água. Se for sancionada pelo prefeito Fernando Haddad (PT), a nova lei vetará, por exemplo, que o Município utilize água tratada em obras públicas, lavagem de calçadas, praças e limpeza de galerias.

O projeto também trata do uso da água de reúso por lava-rápidos e postos de combustível. Nesse caso, os locais terão três anos para providenciar a estrutura necessária para armazenar a água da chuva, que deverá ser empregada no serviço. O mesmo é indicado para instituições de ensino públicas e privadas.

A votação contou com o apoio de vereadores da base aliada do prefeito Haddad e da oposição. A proposta foi liderada pelo vereador Gilberto Natalini (PV), que ainda não tem garantia do governo que ela será transformada em lei. A Câmara já aprovou neste mês projeto que estabelece multa de R$ 250 a quem for flagrado pela segunda vez lavando a calçada com água da Sabesp.