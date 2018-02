Câmara aprova meia-passagem e meia-entrada para jovens de 15 a 29 anos Desconto de entrada em eventos e meia-passagem nos transportes intermunicipais e interestaduais estão garantidos para os jovens estudantes no Estatuto da Juventude aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, em Brasília. O jovem é descrito no texto como toda pessoa de 15 a 29 anos. O direito à meia-entrada em todo o País em eventos de entretenimento e lazer é mais um ingrediente na discussão dos preparativos da Copa do Mundo de 2014 e a resistência da Fifa em aceitar desconto nos ingressos para os jogos de futebol. O projeto ainda precisa ser votado no Senado e, caso seja modificado, voltará à Câmara antes de seguir para sanção da presidente da República, Dilma Rousseff.