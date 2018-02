Câmara aprova lei das novas placas para casas A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem, em meio a um pacote com 21 propostas de vereadores, projeto de lei que padroniza as placas dos números dos imóveis na capital paulista. Conforme o texto, que segue para a sanção do prefeito Gilberto Kassab (sem partido), todas as edificações deverão ter uma placa de identificação na parte frontal do imóvel, ao lado da entrada principal, com no mínimo 15 centímetros de altura e números brancos no fundo azul.