Câmara aprova hospitais em bairros saturados

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem, em segunda discussão, projeto do Executivo que libera a ampliação e a construção de hospitais em bairros saturados para novos empreendimentos. A regra beneficia os planos de expansão aprovados até o fim de 2009 pela Prefeitura em locais como Lapa, Morumbi, Tatuapé, Bela Vista, Paraíso e Santa Cecília.

A anistia abrange cinco grandes hospitais com reformas em andamento e previsão de criarem 687 novos leitos na capital até o fim de 2012.

Com 6,5 milhões de moradores da cidade conveniados a planos de saúde, as reformas também vão dar cara de hotel a alguns desses hospitais. Estão previstos, além de leitos, cafeterias e apartamentos de luxo.

Sírio Libanês, Albert Einstein, Oswaldo Cruz, Samaritano e Hospital do Coração (HCor) não vão precisar pagar certificados de potencial construtivo (cepacs) ao governo por terem construído áreas acima do permitido pela atual Lei de Uso e Ocupação do Solo, de 2004.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Plano antigo. Vereadores argumentam que as unidades beneficiadas já previam suas reformas antes de os bairros terem ficado saturados. Um dos exemplos citados pelos parlamentares é o do Albert Einstein no Morumbi, zona sul da capital. A ampliação do hospital foi aprovada em 2005, quando ainda havia estoques para novos empreendimentos no bairro, que ficou saturado a partir de 2008. Quando o Sírio planejou sua reforma (em 2004), também havia estoques de sobra na Bela Vista, que desapareceram meses depois.

OS BENEFICIADOS

Hospital Sírio-Libanês

(Bela Vista)

311 novos leitos Previsão de inauguração: outubro de 2012

Albert Einstein (Morumbi)

102 novos leitos Previsão: julho de 2012

Oswaldo Cruz (Paraíso)

27 novos leitos Previsão de entrega da obra: setembro de 2011

Hospital do Coração (Paraíso)

143 novos leitos Previsão: dezembro de 2011

Hospital Samaritano (Santa Cecília)

104 novos leitos Previsão: no dia 26 deste mês