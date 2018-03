Câmara aprova free shop em fronteira O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto de lei que permite free shops em fronteiras terrestres. As lojas poderão funcionar em cidades que tenham município estrangeiro "gêmeo" do outro lado. O projeto, aprovado na semana passada pelo Senado, será encaminhado para sanção presidencial. A proposta é do presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS). Vinte e oito cidades de 9 Estados podem ser beneficiadas. O principal argumento a favor da ideia é que em cidades estrangeiras na fronteira há free shops, prejudicando o Brasil.