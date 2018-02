Câmara aprova, em primeira votação, obra do túnel entre o Brooklin e a Imigrantes A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem em primeira discussão projeto que autoriza a construção de túnel de R$ 3 bilhões entre o Brooklin, na zona sul, e a Rodovia dos Imigrantes. A obra está emperrada porque a extensão original do túnel, projetado com 400 metros em 2001, foi alterado para 2,4 km pela Prefeitura em 2007.