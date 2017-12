Câmara aprova Diretriz Orçamentária de 2011

A Câmara Municipal aprovou ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011, que determina como a Prefeitura aplicará suas verbas. A LDO incluiu, pela primeira vez, objetivos do Plano de Metas 2012. Estão previstos, entre outros, a construção de 185 escolas, a reforma de 47 ruas no entorno da Nova Luz e o investimento no Metrô e no monotrilho. O limite de remanejamento da verba de R$ 30, 5 bilhões foi mantido em 15%. O orçamento será regionalizado, com a indicação de investimentos em cada área da cidade.