Câmara aprova artistas de rua em SP até 22h

Alvos de uma onda de repressão policial que teve seu auge no fim de 2010, os artistas de rua de São Paulo terão agora o direito de trabalhar sem ser incomodados. Um projeto de lei aprovado na noite de ontem na Câmara Municipal regulariza a profissão, que poderá ser exercida até as 22 horas e inclui a permissão da venda de CDs, DVDs, camisetas e outros produtos, desde que de autoria do artista.

A lei determina que as apresentações sejam gratuitas, mas permite que o artista passe o chapéu. As exibições poderão ocorrer em ruas, praças e parques sem a necessidade de licenças, desde que não impeçam a circulação de pedestres e veículos e respeitem limites de ruído.

Celso Reeks, que há 15 anos integra um grupo circense de rua e liderou o movimento pela regulamentação da profissão, diz que a possibilidade de comercializar produtos pode garantir a autonomia financeira dos artistas. "Garante dinheiro para que possam se focar apenas no seu trabalho. Esta lei contempla o mínimo, que é a liberdade de expressão artística."

Para Caio Forster, de 24 anos, membro do Concerto de Rua, o PL trará tranquilidade para trabalhar e respeito da sociedade. "Precisamos ver como ficará a ação dos agentes que cuidam da ordem pública em relação à venda dos produtos. Não podemos ser confundidos com a vendedores de produtos piratas."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No texto que justifica o projeto de lei, os autores apelam para o valor histórico dos espetáculos de rua: "A apresentação dos artistas de rua (...) é prática milenar que enche de alegria, sons e imagens a cidade. Além disso, democratiza-se o acesso à arte, disponibilizando-a gratuitamente aos transeuntes".

A lei, porém, restringe a estrutura das apresentações. Os shows não podem ocorrer em palcos ou outra estrutura que requeira instalação prévia - para isso é preciso autorização da Prefeitura. Também ficou proibido o patrocínio por parte do setor privado.

Protesto. No fim de 2010, a Prefeitura intensificou a repressão contra o comércio ilegal nas ruas e a ofensiva prejudicou os artistas de rua, que também eram alvo das abordagens. Após diversos protestos, que culminaram com um ato na Avenida Paulista, o então prefeito Gilberto Kassab assinou em 2001 um decreto autorizando as apresentações, que era frequentemente ignorado pelas forças policiais. / COLABOROU BIA REIS