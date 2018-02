Câmara amplia prazo para pedir alvará provisório Lançado em março pela Prefeitura com a promessa de acelerar a concessão de licenças para 1 milhão de comerciantes irregulares, o alvará provisório de até 4 anos foi emitido só para 1.013 donos de estabelecimentos, ou 0,1%. Orientados pelos técnicos do governo sobre a baixa adesão ao programa, vereadores da base do prefeito Gilberto Kassab (PSD) aprovaram ontem à tarde, em segunda votação, um projeto de lei que prorroga até 31 de março de 2013 o prazo que permite a solicitação da licença provisória. A regra vale para imóveis de até 1.500 metros quadrados e tem prazo de dois anos, prorrogável por igual período.