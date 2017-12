Calouros são recebidos com sanduíche gigante no interior de SP

As tradicionais festas regadas a muito álcool, que costumam marcar a recepção aos calouros nas universidades públicas no início do ano letivo, deram lugar a uma comemoração diferente na noite desta quarta-feira, 4, em São Carlos, no interior paulista. Os novatos do câmpus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) foram recebidos com um lanche gigante.

O sanduíche pesou 665,2 kg e foi recheado com ingredientes cuja quantidade também impressiona. Somente de pão foram 150 kg, mas o recheio ficou ainda mais pesado ao contabilizar 8 dúzias de alface, 80 kg de tomate, 80 kg de mussarela, 80 cartelas de ovos, 13 kg de maionese, 200 kg de hambúrguer e 70 kg de presunto.

O trabalho foi grande para fazer o chamado "X-Tonelada", mas os organizadores garantem que vale a pena esse tipo de trote solidário. Para comer o lanche, os estudantes tiveram de doar um quilo de alimento não perecível, cuja arrecadação será revertida a entidades assistenciais.

Dez funcionários do Tropical Lanches, estabelecimento frequentado por estudantes da UFSCar, montaram o sanduíche, contando com a ajuda de uma padaria da cidade para assar o pão. A refeição foi servida em mesas espalhadas pela rua, após diversas atividades culturais e esportivas que também marcaram um dia de recepção diferente aos universitários.